De uitzending van 13 juli

Advocaat van IS-vrouwen naar Syrië afgereisd

Het kabinet heeft geconstateerd dat de terugkeer naar Nederland van tien Nederlandse vrouwelijke IS-reizigers momenteel niet op een veilige en verantwoorde manier gerealiseerd kan worden. Dit ondanks de uitspraak van de rechtbank Rotterdam die begin januari opdracht heeft gegeven om de vrouwen naar Nederland te halen.

Advocaat André Seebregts verdedigt veel IS-vrouwen en hun kinderen. Hij is in Syrië om zijn cliënten te ontmoeten, en om te kijken of het er inderdaad zo gevaarlijk is dat de vrouwen niet kunnen worden teruggehaald. Nieuwsuur spreekt Seebregts in een exclusief interview.