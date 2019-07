Staatssecretaris Snel geeft fouten Belastingdienst toe: 'dit had niet mogen gebeuren'

Aantal gedupeerden onbekend

Meer dan driehonderd ouders hebben te maken met de situatie. Zij zaten jarenlang in de problemen nadat de fiscus door verouderde informatie ten onrechte kinderopvangtoeslagen had stopgezet. "Dit had niet moeten gebeuren, daar zijn we over uit."

"Het ging om grote bedragen, van die mensen hebben we het in beeld en we willen niets liever dan deze mensen tegemoet komen, maar eigenlijk vind ik dat we niet alleen deze mensen tegemoet moeten komen, maar ook die andere groep mensen die hier wellicht ook last van heeft", zegt de staatssecretaris. Mogelijk zijn namelijk veel meer ouders de dupe geweest van fouten bij de Belastingdienst waardoor toeslagen ten onrechte zijn geweigerd. Maar hoeveel dat er precies zijn, dat weet de staatssecretaris niet.

En volgens Snel is dat ingewikkelder dan je zou denken: "We vragen op dit moment de auditdienst van het Rijk om dit voor ons in beeld te brengen, want we moeten dat natuurlijk wel weten."