De uitzending van 12 juli

Wat moet er gebeuren na de toeslagenblunders?

Bij duizenden mensen is onterecht de kinderopvangtoeslag stopgezet. Mogelijk is de groep gedupeerden nog groter dan gedacht, zei verantwoordelijk staatssecretaris Menno Snel dinsdag. Honderden gezinnen werden door de fiscus te lang als potentiële fraudeurs behandeld en velen raakten in financiële problemen. Eerder erkende Snel al dat de Belastingdienst "onbehoorlijk" heeft opgetreden en dat het stopzetten van de toeslagen onrechtmatig was.

Politiek duider Arjan Noorlander spreekt staatssecretaris Snel uitgebreid over de kwestie.