Onderzoek relatie overheid: 'Steeds weer dezelfde formulieren'

Burgers geven hun relatie met de overheid een mager zesje. Voor de toekomst vragen zij een overheid die eerlijk en begripvol is en die de mensen snel en met kennis van zaken helpt als er iets geregeld moet worden. Het liefst met één loket om vastlopen in de bureaucratie te voorkomen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Nationale Ombudsman.

Van bureaucratie weet stichting Wigwam inmiddels alles. Wigwam organiseert zomerkampen voor gehandicapte jongeren met een beperking en hun ouders. De zorgkosten daarvan worden vergoed, maar het papierwerk is enorm.

Marion Storms heeft een zoon Max die naar het zomerkamp gaat. "Je hebt in mijn geval dus een kind met een beperking waar hij al mee geboren is. Iedere keer word ik gevraagd om al die beperkingen openbaar te maken. Maar die formulieren veranderen niet als een handicap eenmaal gediagnosticeerd is. Dan is dat zuur om steeds weer formulieren te moeten opsturen."

Papierwinkel

"Elke keer weer opnieuw dezelfde formulieren", zegt Hanny van Leeuwen, die het zomerkamp runt. "En vul je ze niet goed in en maak je een foutje of je bent te laat, dan volgen er heel veel brieven achteraan. Dat is zeer belastend. En deze ouders hebben al de enorme zorg van hun kind en dat is heel zwaar."

Storms zegt dat ze met de administratie voor allerlei zorgaanvragen per week wel een uur of drie bezig is. "En dat is alleen de administratie." Om bureaucratie het hoofd te bieden ontstaan nu ook nieuwe initiatieven, zegt Van Leeuwen. "Coaches voor de papierwinkel. Maar ik denk dat we dan omgedraaid bezig zijn: we creëren bureaucratie omdat er weer iemand nodig is. Dat is heel erg jammer."