De uitzending van 11 juli

Ombudsman: Nederlander geeft relatie met overheid een 6

De Nederlandse burger wil in 2030 te maken hebben met een overheid die eerlijk en begripvol is en die de mensen snel en met kennis van zaken helpt als er iets geregeld moet worden. Het liefst heeft de burger te maken met één loket om te voorkomen dat hij vastloopt in de bureaucratie. Op dit moment waardeert de Nederlander zijn relatie met de overheid met een 6 en typeert hij die met de termen noodzakelijk, ingewikkeld en ver weg.

Het blijkt allemaal uit een onderzoek van de Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, die vanavond te gast is.