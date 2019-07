Moeder Syriëgangster Xaviera S. is radeloos

Na haar vrijlating uit de Turkse cel ging Xaviera S. direct op zoek naar haar man, de Algerijn Mokhtar M., ook een Syriëganger en vrijgelaten door de Turkse autoriteiten. Volgens de moeder hebben de twee elkaar inmiddels gevonden.

Het is onduidelijk of Xaviera S. een tijdelijke meldplicht krijgt van de Turkse autoriteiten, of dat ze snel naar Nederland mag. Volgens haar advocaat Yasar Özdemir heeft Xaviera sowieso de medewerking nodig van de Nederlandse autoriteiten om naar Nederland terug te keren. "Want ze heeft natuurlijk geen paspoort meer." Ook is de zaak in Turkije nog niet helemaal afgerond.

S. kreeg deze week van de rechtbank in Turkije een lagere straf, van ruim zes jaar cel naar ruim vier jaar. Ze heeft inmiddels anderhalf jaar vastgezeten en is - omdat Turkije ook het systeem kent van vervroegde vrijlating - nu vrij.

Hulp

De moeder van Xaviera belde haar dochter toen ze in de gevangenis zat wekelijks op vrijdag. "Om de drie maanden ging ik naar Turkije om haar daar op te zoeken. Dan mocht ik haar maar twintig minuten zien."

Dat was geen fijne ervaring. "Ik werd uitgelachen door de Turkse bewakers. Ze namen spullen die ik had meegenomen voor mijn dochter niet meteen aan. Nu hoop ik dat ik iets op poten kan zetten in Turkije."

Als haar dochter naar Nederland komt, vindt ze dat Xaviera hulp nodig heeft. "Ze moet de-radicaliseren. Ze kent de wereld van hier niet meer. Ze is geradicaliseerd. We hebben hulp nodig in Nederland als ze terug is."

De Nederlands-Antilliaanse S. werd op jonge leeftijd moeder en bekeerde zich in haar jeugd tot de islam. Haar toenmalige man, jihadist Anis Z., vertrok vlak na hun huwelijk naar Syrië. Een maand later, in maart 2014, liet S. haar zoontje achter en reisde haar man achterna.