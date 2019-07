Massaal papieren kwijt

In 2018 zijn in Nederland bijna 340.000 officiƫle identiteitspapieren als vermist of gestolen opgegeven. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties en de Rijksdienst voor het Wegverkeer, RDW. Het gaat om paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen.

Dit is onwenselijk, want identiteitsfraude is zo gepiept.