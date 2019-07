De uitzending van 7 juli

Winnen de Oranje Leeuwinnen?

Het is vandaag de WK-finale van de Oranjevrouwen tegen de Verenigde Staten. "We weten allemaal dat Amerika de favoriet is. We hebben veel respect voor ze, maar geen ontzag", zei bondscoach Sarina Wiegman gisteren. "Het wordt een opzichzelfstaande wedstrijd, daarin kan van alles gebeuren. En wij gaan voor een stunt. We zullen het zwaar krijgen, maar er komen ook zeker kansen om ze pijn te doen."

In Nieuwsuur maken we de balans op met ex-bondscoach Vera Pauw en sportmarketeer Bob van Oosterhout: "Over vijf jaar hebben we een volwaardige vrouweneredivisie, let maar op."