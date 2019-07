De stenen zijn er, nu het monument nog

Geen lekker begin. Het Wertheimpark-plan werd afgeblazen. Daarvoor in de plaats kwam het Weesperplantsoen. Een verrassende keuze: het plantsoen is kleiner dan het park, gelegen langs een drukke verkeersader en straalt weinig stedelijke grandeur uit. Toch sprak burgemeester Femke Halsema zich in een interview met NRC Handelsblad uit voor het monument op deze locatie.

De reactie was wellicht voorspelbaar al voordat Halsema zich erover uitsprak. Opnieuw was er verzet tegen het Namenmonument zelf en de locatie. Enkele bewoners waren zo kwaad, dat ze naar de rechter stapten. Die doet dinsdag uitspraak over het afgeven van een bouwvergunning.

Strijdbijl

Hoe nu verder? Algemeen directeur Emile Schrijver van het Joods Historisch Museum en het Joods Cultureel Kwartier in Amsterdam spreekt tegen Nieuwsuur voor het eerst over de kwestie. Zwijgen was volgens hem niet langer een optie. Hij roept op tot het begraven van de strijdbijl.

"Volgens mij hebben we zo langzamerhand een punt bereikt waarop het er gewoon maar moet komen. Het onderwerp is zo precair. Laten we nu stoppen om strijd te voeren en accepteren dat de zaak gelopen is zoals hij gelopen is."

De buurtbewoners, kunstenaars en intellectuelen zijn het daar niet mee eens. Een van hen, socioloog Abram de Swaan, zegt dat wat hem betreft de discussie over Monument en locatie 'net is begonnen'.