Weerstand tegen Holocaust-monument

De 102.000 stenen zijn inmiddels klaar voor vervoer naar Amsterdam. Maar het is de vraag of het er van komt. Dinsdag beslist de rechter of met de bouw van het Holocaust Namenmonument mag worden begonnen. De beoogde locatie, het Weesperplantsoen, krijgt weerstand van een zeer Amsterdamse coalitie van buurtbewoners, kunstenaars en intellectuelen.