Zomervakantie: in de lucht is het dringen geblazen

Dit weekend begint voor Schiphol de drukste periode van het jaar: de zomervakantie. In nog geen twee maanden tijd verwacht de luchthaven 12,8 miljoen passagiers, en dat is wéér meer dan vorig jaar. Niet alleen in op de luchthaven is het druk, ook in de lucht is het dringen. En dat kan tot meer vertraging voor passagiers leiden.

Vooral rond vakantievliegvelden, waar de komende maanden veel vliegtuigen tegelijk willen landen, ontstaan knelpunten. In het luchtruim is de drukte inmiddels zo groot dat de Europese luchtvaartautoriteit EASA met een oproep komt: piloten en luchtverkeersleiders moeten zich aan hun vooraf opgestelde vliegplan houden.

In de praktijk wijken piloten - in overleg met de luchtverkeersleiding - regelmatig van hun vliegplan af, bijvoorbeeld om vertraging in te lopen. "Een vluchtplan is een plan, geen dictaat", zegt Willem Schmid, voorzitter van pilotenvakbond VNV. "Je probeert dat plan uit te voeren, maar je kunt onderweg zijn en dan je route moeten wijzigen. Dat gebeurt regelmatig."

Versnipperd luchtruim

Maar die aanpassingen aan het vluchtplan kunnen grote gevolgen hebben. Het Europese luchtruim is enorm versnipperd: elk land heeft zijn eigen luchtverkeersleiding. Een oplossing van de ene luchtverkeersleider kan een probleem zijn voor de andere.

Jacco Hoekstra onderzoekt als hoogleraar Lucht- en Ruimtevaarttechniek aan de TU Delft stromen luchtverkeer. "Als je naar boven kijkt, is de lucht nog gewoon blauw. Fysiek is er genoeg ruimte voor alle vliegtuigen. Het probleem is dat het systeem van luchthavens en verkeersleiding het niet altijd aan kan. Dan ontstaan knelpunten."

Hij en zijn collega's werken aan betere systemen. "We kijken hoe stromen vliegverkeer op elkaar reageren. De bedoeling is om stromen zo efficiënt mogelijk langs elkaar te laten gaan."