In de lucht is het steeds meer dringen geblazen

Dit weekend begint voor Schiphol de drukste periode van het jaar: de zomervakantie. In nog geen twee maanden tijd verwacht de luchthaven 12,8 miljoen passagiers, en dat is wéér meer dan vorig jaar. Maar niet alleen op de grond is het druk. Ook in de lucht is het dringen geblazen.

Van de filevorming in de lucht dreigen ook passagiers last te krijgen. Vanavond een reportage vanaf Schiphol.