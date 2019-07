OM wil meer strafkorting en betere bescherming voor (kroon)getuigen

"In de toekomst is behoefte aan meer expertise en uitbreiding van mensen. Andere maatregelen zijn nodig voor de bescherming van (kroon)getuigen." Dat zegt Theo Hofstee, lid van het College van procureurs-generaal, de landelijke leiding van het Openbaar Ministerie, vanavond in Nieuwsuur.

"Als je wilt doordringen tot de top van criminele organisaties, kun je niet zonder kroongetuigen. Die getuige meldt zich, maar wil wel bescherming. We hebben nu vijftig procent korting op de straf te bieden."

Geen straf

De wetgeving moet volgens Hofstee worden verruimd in zaken waarbij de getuige al een heel lage straf zou krijgen. "Wij willen de wet wijzigen voor getuigen die een kleine rol spelen, maar wel een belangwekkende verklaring kunnen afleggen tegen de top. Dat die getuigen meer korting op hun straf kunnen krijgen. Bijvoorbeeld helemaal geen straf voor sommige getuigen. Met name voor zaken in de financiƫle hoek."

Het OM zou dan de strafvermindering moeten bepalen, vindt Hofstee. "De rechter-commissaris en de rechtbank toetsen dat."