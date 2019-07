De uitzending van 4 juli

Uitspraak in proces-Holleeder: levenslang

Willem Holleeder heeft vandaag in de rechtbank in Amsterdam te horen kregen dat hij levenslang de cel in gaat. De rechtbank oordeelt dat Holleeder schuldig is aan de moord op Endstra, Van Hout en Ter Haak, Houtman en Van der Bijl

Vanavond in de studio praten we erover met Theo Hofstee, lid van het College van procureurs-generaal: De landelijke leiding van het Openbaar Ministerie.