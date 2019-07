Nationale Ballet combineert dans met animatie in bioscoopfilm Coppelia

Volgens Brandsen is het heel anders om een choreografie te maken voor een film, dan voor het toneel. "Het gaat erom wat je ziet op camera, en dat zijn allemaal verschillende shots, geen doorgaande choreografische lijn. Het vraagt heel wat van het improvisatievermogen en aanpassingsvermogen van de dansers."

Onbestaande personages

Omdat de film bestaat uit verschillende disciplines - ballet, drama en animatie - is de productie zeer complex. Een internationaal team van designers en animatoren is aangetrokken om de geanimeerde karakters en omgeving vorm te geven. De regie is in handen van maar liefst drie regisseurs, allemaal met hun eigen expertise: dansfilmregisseur Jeff Tudor en de Belgische animatie-experts Steven de Beul en Ben Tesseur.

"De combinatie van techniek maakt het heel complex voor ons", zegt Tesseur. "We brengen de balletwereld, de filmwereld en de animatiewereld samen binnen een abstracte omgeving, want we draaien straks alleen voor een blauw en een groen scherm. Er is dus heel weinig voor de dansers om zich te oriënteren. En dan hebben we ook nog een aantal onbestaande personages die achteraf worden toegevoegd in de animatie."

Tudor: "we proberen dingen die sinds de jaren 40 in Gene Kelly-films voor het laatst gezien zijn, dus het is een heel bijzonder proces."