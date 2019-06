De uitzending van 30 juni

Interview met topadviseur Facebook

Het is niet logisch dat een commercieel bedrijf de scheidsrechter is bij belangrijke ethische- en politieke vraagstukken. Dat zegt Nick Clegg, topadviseur van Facebook-baas Mark Zuckerberg. Clegg, zoon van een Britse vader en een Nederlandse moeder, was tot vijf jaar geleden vice-premier van het Verenigd Koninkrijk.

Vorig jaar trad hij toe tot de top van Facebook. Nieuwsuur sprak uitgebreid met hem over alle schandalen en zorgen rondom de sociale media-gigant.