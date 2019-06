De uitzending van 29 juni

Pete Hoeksta pleit voor Nederlandse militairen in Syrië

De Verenigde Staten willen dat Nederland de nieuwe missie in Syrië militair gaat steunen. Het verzoek plaatst het kabinet voor een lastig dilemma, want militaire missies liggen politiek uiterst gevoelig.

De Amerikaanse ambassadeur in Nederland, Pete Hoekstra, is vanavond te gast in de studio.