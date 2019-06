'De deur blijft op een kier voor kernenergie'

"Wij moeten gaan verleiden. Want dwang werkt bij dit soort dingen niet." Dat zei minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (VVD) over het vandaag gepresenteerde klimaatakkoord. Hij zat samen met minister Schouten (ChristenUnie) en staatssecretaris Van Veldhoven (D66) bij Nieuwsuur om namens het kabinet het akkoord toe te lichten.

Het verleiden heeft betrekking op alle partijen die zullen moeten meewerken om het akkoord ook te laten slagen. Te beginnen met burgers. Want die moeten elektrisch rijden en prijzige aanpassingen aan hun woningen zien zitten. Vooral als het gaat om mensen met een kleine portemonnee of bewoners van sociale huurwoningen. "Want het is waar, als zij straks een hogere rekening krijgen en uiteindelijk hebben zij niet zoveel opties om te handelen, dan hebben zij wel een probleem', zei minister Schouten van Landbouw. "Dat legt een verantwoordelijkheid bij de overheid neer."

Dat geldt ook voor elektrisch rijden. "Op een gegeven moment is elektrisch het nieuwe normaal", aldus staatssecretaris Van Velthoven. "Maar er zijn ook veel mensen die zeggen: voor mij is dat geen optie. Er zijn nog weinig auto's in de tweedehands markt waar ik uit kan kiezen. En nieuwe auto's zijn voor mij nog te duur."

Kernenergie

Om die reden gaat het kabinet minder geld steken in het stimuleren van dure elektrische auto's. "Daarom gaan we kiezen voor de middenklasse auto's. Ook in de lease, want de lease-auto van vandaag is de tweedehands auto van morgen."

Kolencentrales gaan dicht, zonne- en windenergie moeten dat deels opvangen. Maar minister Wiebes zag, op persoonlijke titel, in de toekomst mogelijk ook een rol voor kernenergie. "We hebben het nooit uitgesloten", zegt hij. "Maar het is nu niet actueel want er staat niemand op de deur te kloppen voor een vergunning." Als ze kloppen dan gaan wij daarvoor de vergunning in behandeling nemen."