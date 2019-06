Zorgen om volle intensive care pasgeboren baby’s: maandag spoedoverleg

Doorstroom baby's verstopt

De oorzaak van het probleem ligt waarschijnlijk niet bij de NICU's zelf, zegt kinderarts Károly Illy. Het onderliggende probleem is personeelstekort bij andere afdelingen. "De intensive care-units zijn soms vol omdat een deel van de baby's daar eigenlijk moet worden verplaatst naar een high care- of medium care-couveuseafdeling in andere ziekenhuizen. Maar dat lukt regelmatig niet. Die zijn allemaal vol of kampen met personeelsgebrek. Landelijk is er een tekort aan gespecialiseerde kinderverpleegkundigen."

Iets anders wat een rol speelt bij de huidige drukte is dat ziekenhuizen in de zomer minder beddencapaciteit hanteren, zodat het personeel op vakantie kan. "Maar bevallingen zijn onvoorspelbaar en houden zich niet aan de zomer", zegt Illy.

Verloskundige Haagmans maakt zich dan ook zorgen, nu de vakantieperiode voor de deur staat. "Als het nu al vol is, hoe moet het dan straks als een deel van het personeel op vakantie is?"

Veiligheid niet in gevaar

Ondanks de zorgen is de veiligheid van patiënten niet in gevaar, zegt Illy. "Verplaatsing van zwangere vrouwen buiten de regio of naar het buitenland is vervelend, maar leidt niet tot onveilige zorg. Ik zal er alles aan doen om de verplaatsingen tot een minimum te beperken, vandaar ook het spoedoverleg."

Ook van Lith benadrukt: "De acute opvang van een kind dat extra zorg nodig heeft na de geboorte, is gewaarborgd."