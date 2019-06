Nederlandse missie in Syrië? 'Kalifaat is weg, maar IS nog niet verslagen'

"We zijn optimistisch dat de Nederlanders na hun kritiek zullen bijdragen aan wat volgens hen nodig is in Syrië." Dat zegt de ambassadeur van de VS in Nederland vandaag in de Volkskrant.

Vorig jaar kondigde de Amerikanen aan te vertrekken uit Syrië omdat terreurorganisatie IS zou zijn verslagen. Nederland vond dat een slecht idee. "We hebben naar jullie kritiek geluisterd", zegt de ambassadeur nu. "We vragen jullie hulp".

Het verzoek plaatst het kabinet voor een lastig dilemma. Want militaire missies liggen politiek uiterst gevoelig. Maar de coalitie lijkt vooralsnog welwillend te zijn.

Probleem van Europa

Colin Clarke is Midden-Oosten-onderzoeker aan het Soufan Center in Pittsburgh. Hij schreef het boek After the Caliphate, maar is ervan overtuigd dat de strijd tegen IS nog niet voorbij is. "We moeten ervoor zorgen dat IS, dat zijn kalifaat kwijt is, zich niet meer kan hergroeperen."