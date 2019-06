Nieuw film over maandlanding Apollo 11

Op 21 juli is het precies 50 jaar geleden dat Neil Armstrong als eerste voet zette op de maan. Vandaag verschijnt een nieuwe documentaire in de Nederlandse bioscopen gemaakt met teruggevonden, orgineel en hoogwaardig beeldmateriaal van de NASA. We spreken met de Amerikaanse regisseur Todd Douglas Miller die er jarenlang aan werkte.