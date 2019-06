Onze zoektocht naar de Nederlandse identiteit

Iedereen zijn zegje

Vergaderen zit ons in het bloed. We praten en overleggen wat met elkaar af in Nederland. Van kleine zaaltjes tot in de Sociaal Economische Raad zijn Nederlanders voortdurend op zoek naar draagvlak. Het hele poldermodel is erop gebaseerd. Dat iedereen mag meepraten komt omdat Nederlanders denken dat ze allemaal gelijk zijn. Maar is dat ook echt zo?