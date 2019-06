De uitzending van 26 juni

Wat maakt Nederland Nederland?

Ondanks scherpe tegenstellingen in het publieke debat zijn Nederlanders eensgezind over wat Nederland tot Nederland maakt: de Nederlandse taal, vrijheid en Koningsdag worden het meest genoemd. Wel zijn er opvallende verschillen over de invulling van bepaalde begrippen, zoals vrijheid.

Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in het rapport 'Denkend aan Nederland' dat vandaag is gepubliceerd. Te gast is SCP-directeur Kim Putters.