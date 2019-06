Storing KPN: 'We zijn te afhankelijk van onveilige systemen'

Dat het back-up-plan gisteren niet werkte, toont volgens experts aan dat we kwetsbaar zijn. "De vraag is eigenlijk: zijn we weerbaar genoeg?" Het antwoord is volgens Stikker 'nee'. En dat heeft te maken met verwevenheid van telecom, internet en technologie.

Ze noemt dat geen open technologie maar een vender lock-in: "We zijn compleet afhankelijk van één bedrijf, in dit geval KPN. Dit soort bedrijven hebben geen belang bij openheid. Zij gaan op hun eigen systemen zitten zodat we niet kunnen controleren. Een bedrijf als KPN is op haar beurt weer afhankelijk van leveranciers die ook geen baat hebben bij volledige transparantie. En zo ontstaat er totale onduidelijkheid waar ook nog eens nauwelijks toezicht op is."

KPN zegt dat het wil onderzoeken of er een back-up-verbinding via andere providers kan worden aangelegd. Als KPN dan uit de lucht ligt, wordt de verbinding met 112 door een andere provider opgepakt. Nu is KPN inderdaad in zijn eentje verantwoordelijk voor de afhandeling van 112-gesprekken.

Slimme apparaten

Terug gaan naar zoals het internet ooit bedoeld is, zou ook een oplossing kunnen zijn, denkt Stikker. "Decentraal en een open protocol. We zien nu het tegengestelde. Platforms hebben veel belangrijke systemen te centraal gemaakt."

Stikker waarschuwt ook voor onveilige technologie in slimme apparaten: "de slimme deurbel, de slimme thermometer. Het is echt heel raar dat dit allemaal überhaupt op de markt mag komen. We reguleren alles, behalve dit. Ondertussen heb je spionagespullen gewoon in winkels liggen. Er is een goede boterham te verdienen met een tech-bedrijf dat geen misbruik maakt van de naïviteit van mensen."