De Nederlandse identiteit: onze vergadercultuur

Vergaderen zit ons in het bloed. We praten en overleggen wat met elkaar af in Nederland. Van kleine zaaltjes tot in de Sociaal Economische Raad zijn Nederlanders voortdurend op zoek naar draagvlak. Het hele poldermodel is erop gebaseerd. Dat iedereen mag meepraten komt omdat Nederlanders denken dat ze allemaal gelijk zijn.

Maar: is dat ook echt zo?

Deze woensdag presenteert het Sociaal Cultureel Planbureau een groot onderzoek naar de Nederlandse identiteit. In de aanloop daarnaar is in Nieuwsuur een drieluik te zien over ditzelfde thema. In deel 1 ging het over de rol van de Nederlandse taal. Hieronder aflevering 2 over onze vergadercultuur.