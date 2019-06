De uitzending van 23 juni

De week van het Wilders-proces

Deze week speelt het hoger beroep in het zogeheten Wilders-proces. Het Openbaar Ministerie besloot in december 2014 Wilders te vervolgen voor zijn 'Minder Marokkanen'-uitspraken. Twee jaar later werd hij door de rechtbank veroordeeld voor groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie. Van het aanzetten tot haat werd hij vrijgesproken. Hij kreeg geen straf opgelegd.

Wilders en het OM stelden hoger beroep in. De PVV-leider wil dat vooral de rol van toenmalig minister Opstelten wordt onderzocht. Hij is ervan overtuigd dat minister Opstelten in 2014 heeft aangestuurd op vervolging en spreekt van publieke beïnvloeding.