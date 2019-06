De uitzending van 22 juni

Nederlandse identiteit: hoe bepalend is onze taal?

Er zijn weinig zaken waarover de laatste jaren meer gesproken wordt dan de Nederlandse identiteit. Maar: wat is die identeit? Het Sociaal Cultureel Planbureau deed een groot onderzoek en komt komende week met de resultaten.

In de aanloop daarnaar in Nieuwsuur een drieluik over onze identiteit. Om te beginnen vanavond: onze taal.