De uitzending van 21 juni

Achter de schermen van Apocalypse Now

Hij kwam veertig jaar geleden in de bioscopen: Apocalypse Now. Dit Vietnam-epos van regisseur Francis Ford Coppola wordt beschouwd als één van de beste films aller tijden. Maar de opnamen verliepen rampzalig. Groninger Chas (Tjes) Gerretsen was overal bij, als setfotograaf. Hij blikt terug met een fototentoonstelling in de Rotterdamse bioscoop KINO.