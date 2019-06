MH17: Poetin ontkent, Maleisische premier twijfelt aan bewijs tegen Rusland

Premier Mark Rutte kan zich voorstellen dat nabestaanden zeer teleurgesteld zijn en dat de uitlatingen van de Maleisische premier verwarring zaaien. "Dat is de reden dat Buitenlandse Zaken in contact is getreden met Maleisië. Ik vind het correct om eerst af te wachten wat daar uit komt."

Op de vraag of Rutte niet zelf moet bellen, antwoordt hij: "Zo nodig gaat dat allemaal gebeuren, maar stap voor stap: eerst BZ. Eerst afwachten wat er precies aan de hand is in Maleisië", aldus Rutte.