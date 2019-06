Wat gaat de vervolging van de vier verdachten voor de MH17-ramp brengen?

Net zo strafbaar

Marieke de Hoon is universitair docent Internationaal Strafrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Volgens haar gaat het JIT er 'hard in', aangezien de aanklacht moord luidt. En iemand wordt pas voor moord veroordeeld als er sprake is van opzettelijk doden mét voorbedachte rade. En wat de rechter over juist dat laatste aspect zal oordelen is nog spannend.

Het is nu nog gissen naar de precieze argumentatie van het JIT, dat bewaren ze voor in de rechtszaal. Het JIT benadrukt dat het bewijs tegen de verdachten pas in de rechtszaal zal worden getoond, en dat het vertrouwen heeft in de degelijkheid en onderbouwing ervan. Maar De Hoon heeft wel een idee:

"Volgens mij zal hun argumentatie zijn dat die personen die nu als verdachten zijn aangemerkt, nauw hebben samengewerkt met de personen die ervoor hebben gekozen om de buk te lanceren. Dit is niet iets wat op dat moment gebeurde, maar we moeten dit zien als een lang proces met voorbereiding. Deze personen hebben nauw met elkaar samengewerkt in hun plan en hun voorbereiding, daarmee hebben ze een belangrijke organiserende rol en daarmee zijn zij net zo strafbaar als diegene die daadwerkelijk de buk hebben afgevuurd."