Meer bekend over neerhalen MH17: dit weten we al

Bijna vier weken voor de ramp vertrok een konvooi van bijna vijftig voertuigen met zes Buk-raketinstallaties uit Koersk naar Oekraïne. Van de reis van het konvooi naar de Oekraïense grens heeft het JIT vele beelden. De raket die de MH17 neerhaalde werd afgeschoten vanuit een gebied in Oost-Oekraïne dat ten tijde van de ramp in handen was van pro-Russische rebellen.

Er werd op dat moment zwaar gevochten tussen het Oekraïense leger en de rebellen. Het JIT gaat ervan uit dat het neerhalen van MH17 een vergissing was. Mogelijk is het toestel aangezien voor een vijandelijk vliegtuig.