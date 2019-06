De uitzending van 19 juni

Meer namen MH17-verdachten bekend?

Het is een belangrijke dag voor nabestaanden van de 298 omgekomen passagiers en bemanningsleden van vlucht MH17. Het Joint Investigation Team (JIT) maakt vandaag meer bekend over het onderzoek naar de ramp.

Volgens Oekraïne zal het JIT de namen van de eerste vier verdachten die zullen worden vervolgd bekendmaken. Het JIT zelf wil dat niet bevestigen. Nabestaanden hopen dat Nederland verdachten voor de rechter gaat brengen.

Te gast zijn hoofdofficier van justitie Fred Westerbeke en Wilbert Paulissen, beide van het JIT, en universitair docent Internationaal Recht Marieke de Hoon.

De Boeing 777 van Malaysia Airlines werd in 2014 boven Oekraïne neergeschoten met een Buk-raket. Wat weten we al over het neerhalen van het vliegtuig?