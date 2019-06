Vrouwen gevraagd: 'Mannelijke hoogleraren kiezen collega's vooral uit eigen netwerk'

De één noemt het schandalig of discriminatie, de ander vindt het een goed idee of zegt dat het al veel eerder had moeten gebeuren: de Technische Universiteit Eindhoven wil de komende anderhalf jaar alleen nog maar vrouwen aannemen voor een wetenschappelijke functie.

Het gaat om 150 vacatures. Waarbij per vacature, per vrouw, ook nog eens een ton onderzoeksgeld beschikbaar is. Mocht na een half jaar geen geschikte vrouw als kandidaat worden gevonden, dan stelt de universiteit de functie ook open voor mannen. Maar zelfs in dat geval moet zowel een man als een vrouw worden voorgedragen.

Eigen netwerk

Voor rector Frank Baaijens is het een missie. "Het gaat vooruit met vrouwen aan de TU, maar het zijn er nog steeds te weinig. We hebben nu bijna 13 procent vrouwelijke hoogleraren. Dat willen we naar 30 procent brengen, maar eigenlijk ben ik met 50 procent pas tevreden."

Uit alle onderzoeken blijkt volgens Baaijens dat het goed is voor de kwaliteit en de creativiteit als je een gemengde samenstelling hebt op alle niveaus. "Wat ons bleek, is dat hoogleraren hun collega's vooral kiezen uit hun eigen netwerk. Iedereen kent de deskundigen in zijn eigen vakgebied."