De uitzending van 18 juni

Haga Lyceum geeft persconferentie

Het islamitische Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam wil de publicatie van een rapport over de school door de Onderwijsinspectie voorkomen, omdat daarin staat de de school handelt in de strijd met de wet. Maar volgens advocaat Wouter Pors stelt de inspectie eigen opvattingen ten onrechte gelijk aan de wet.

Om de publicatie ervan tegen te houden, heeft de school een kort geding aangespannen, dat donderdag dient.

Het Haga Lyceum in Amsterdam geeft vandaag een persconferentie over het kort geding dat donderdag dient tegen de Onderwijsinspectie.