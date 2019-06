De uitzending van 17 juni

Nieuwe informatie over neerhalen MH17

Deze week zal het Joint Investigation Team met nieuwe bewijzen komen over het onderzoek naar de ramp met de MH17. Daarop vooruitlopend brengen wij vanavond wat weten we al en wat zegt dat over de daders.

Verslaggever Gert-Jan Dennekamp ging naar de 53-ste luchtafweerbrigade in de Russische stad Koersk, de eenheid die ervan verdacht wordt de BUK te hebben geleverd die de MH17 neergehaalde. Ook sprak hij een Oekraïense officier die was overgelopen naar de Russen en nu in Oekraïne berecht wordt op de verdenking dat hij de oplegger heeft geregeld waarmee de Buk destijds vervoerd werd.

Vanavond komen we in twee reportages weer dichter bij wat zich precies heeft afgespeeld op 17 juli 2014 toen 298 inzittenden van de MH17 omkwamen.