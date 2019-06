De uitzending van 16 juni

Nog steed protesten in Hongkong

De regering van Hongkong stelt de wet, die uitlevering van verdachten aan China mogelijk maakt, voorlopig uit. Op een persconferentie zei regeringsleider Carrie Lam dat ze nog steeds achter de wet staat, maar dat de inhoud niet goed is uitgelegd aan de inwoners. "We hebben het slecht gecommuniceerd."

Lam wil "beter gaan luisteren" naar de mensen die op- en aanmerkingen hebben op de uitleveringswet, zonder een einddatum voor deze gesprekken te noemen. Het is dus niet duidelijk wanneer het parlement van Hongkong de wet verder zal bespreken.

De afgelopen week is massaal tegen de wet gedemonstreerd. Honderdduizenden mensen kwamen op de been. Maar de protesten gaan door, want uitstel betekent geen afstel.

