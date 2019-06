De uitzending van 14 juni

Emancipatie in de filmwereld

De diversification van de filmwereld, in Hollywood maar ook in Nederland, is de afgelopen jaren in een sneltreinvaart ingezet. Films met een diverse cast of hoofdrol schieten als paddenstoelen uit de grond. En er is regelmatig nieuws over 'diverse' ontwikkelingen in de tv- en filmwereld.

Maar toch nog toe spelen mensen met een beperking nog weinig rollen. Een Britse acteur maakt zich hier boos over, hij werd niet eens uitgenodigd voor een auditie voor de remake van The Elephant Man, terwijl hij een aandoening heeft die lijkt op die van het hoofdpersonage van de film.