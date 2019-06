De uitzending van 12 juni

Rapport over geweld in de jeugdzorg

De Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg, geleid door hoogleraar pedagogiek Micha de Winter, komt vandaag met het eindrapport. De commissie doet sinds 2016 onderzoek naar psychisch, fysiek en seksueel geweld in de jeugdzorg vanaf 1945 tot nu. In de uitzending spreken we met slachtoffers.

In het eerste jaar van het onderzoek kreeg de commissie bijna zeshonderd meldingen van geweld binnen, waarvan het merendeel plaatsvond in de jaren 60 en 70 in een pleeggezin, weeshuis of instelling: