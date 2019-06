CDA wil geen kinderen terughalen vanwege 'bewuste strategie van IS'

"De deur is dicht", zegt minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken vandaag. Nederland gaat niet nog meer kinderen van Nederlandse IS-strijders uit Syrië ophalen. De komst van de twee wezen gisteren roept veel vragen op bij politieke partijen in Den Haag. Ook de regeringscoalitie is verdeeld. ChristenUnie en D66 vinden het niet meer dan normaal dat de Nederlandse weeskinderen om humanitaire redenen worden teruggehaald, maar anderen weigeren te geloven dat het om hulpbehoevende weeskinderen gaat.

"Op het moment dat één van de ouders nog leeft en aanspraak kan maken op gezinshereniging dan gaan we niet meewerken aan het terughalen van kinderen, als het aan het CDA ligt", aldus Tweede Kamerlid Martijn van Helvert (CDA).

Van Helvert benadrukt dat het hem niet om de kinderen zelf gaat: "Het gaat om een regel die je maakt dat je ze niet terughaalt omdat ouders aanspraak kunnen maken op gezinshereniging." Van Helvert wil daarom dat onomstotelijk vaststaat dat beide ouders dood zijn, voor eventueel wordt nagedacht over het terughalen van kinderen.

Van Helvert: "Het is een bewuste strategie van IS om kinderen en moeders voor de camera te brengen in de hoop dat wij in Europa zeggen: we halen ze terug. Zodat ouders uiteindelijk terugkomen om hier het werk van IS voort te zetten. Dat bedenk ik niet zelf, daar waarschuwen de AIVD en de MIVD voor."

Van Helvert geeft aan dat hij benieuwd is naar het bewijs dat het daadwerkelijk om weeskinderen gaat. "De rechter heeft dit gezegd, maar dat het bewezen is heb ik nergens kunnen zien en en daar ben ik heel benieuwd naar. We moeten hier de individuele situatie loskoppelen van het algemeen belang. Als dit de deur openzet zodat terroristische ouders zomaar deze kant op kunnen gaan dan ben ik daar zwaar op tegen", aldus Van Helvert.