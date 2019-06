De uitzending van 11 juni

OM versus Buitenlandse Zaken

Ons onderzoek naar de Nederlandse steun aan Syrische strijdgroepen gaat verder. Nog steeds leven er veel vragen. Hoe moet het bijvoorbeeld met verdachten die hier worden vervolgd omdat ze volgens Justitie lid waren van een terroristische organisatie, terwijl diezelfde organisatie ook door Nederland werd gesteund? Een boeiende vraag die inmiddels ook steeds vaker in rechtszaken opduikt. Wordt er in door die rechtszaken ook meer duidelijk over welke steun nou precies aan welke strijdgroep gegeven werd? En op welke gronden?