PEC Zwolle bouwt aan succes: een aandelenplan met lokale ondernemers

Voorzitter van PEC Zwolle Adriaan Visser verwacht dat PEC met een financiƫle injectie van 20 miljoen euro, opgehaald in vier tot vijf jaar, de subtop in schuift. "De kracht van deze regio biedt ruimte om een plaats in de eredivisie op te eisen. Dat is de kern van ons aandelenplan."

En daarmee schuift PEC aan bij de status die de stad Zwolle heeft; een groeiregio, zowel in economisch als cultureel opzicht. Hoog nodig, volgens niet alleen volgens voorzitter Visser en ondernemer Wierdsma, maar ook burgemeester en PEC-Zwolle fan Henk Jan Meijer. "Een stabiele eredivisieclub hoort bij Zwolle. Op alle niveau's spelen we in de eredivisie: culinair, economisch en dat kan dus ook op sportief gebied."

Grote dromen

Gaston Sporre, ooit zelf voorzitter van PEC en een doorgewinterde ondernemer, waarschuwt voor te veel optimisme. Het gegeven dat Visser zich bij het potentieel van PEC baseert op computergegevens van het sportmarketingbureau Hypercube doet hem het ergste vrezen. "Er is altijd een stelregel: zelf de beslissing nemen. Dus als zo'n bureau met grote zekerheid zegt dat het een succesformule is, zeg ik: ok, we spreken af dat als het tegenvalt je meebetaalt. Maar dan volgt een stilte."

Sporre vreest dat PEC dezelfde heilloze weg inslaat die eerder clubs andere clubs in de eredivisie met grote dromen in problemen bracht. Met als gevolg dat de gemeente opdraait voor de schuldsanering.

Maar Visser en burgemeester Meijer zijn daar niet bang voor. Het risico is gespreid. "Ik ben een dienaar van de club en ik kijk naar de mogelijkheden om de club zo maximaal mogelijk door te ontwikkelen", zegt Visser. En burgemeester Meijer: "Er is een groot draagvlak. We doen het met elkaar."