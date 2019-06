Van de hoofdredactie: hoor en wederhoor, lang niet altijd even makkelijk

Het is de belangrijkste stelregel, gebeiteld in het journalistieke handboek: hoor en wederhoor. Het standpunt van de tegenpartij, de andere kant van de zaak, de nuance in een verhaal: cruciaal in elke productie. Goede journalistiek is niet voor niets altijd open blijven staan voor de keerzijde van het onderwerp waar je mee bezig bent.

Door Joost Oranje, hoofdredacteur Nieuwsuur

Maar de zoektocht naar die keerzijde, het wederhoor dus, is lang niet altijd makkelijk. Je kunt als journalist nog zo gemotiveerd op zoek zijn naar de andere kant van het verhaal, die andere kant moet het wel willen geven.

Met name bij onderwerpen die gevoelig liggen voor de macht, om het maar pathetisch uit drukken, loopt dat lang niet altijd even soepel. Deze week hadden we er weer een paar keer mee te maken.

Het begon met het verhaal over premier Mark Rutte, die zich woensdag in de Kamer moest verantwoorden omdat hij vorig jaar druk had uitgeoefend om de doorrekening van het voorlopige klimaatakkoord pas ná Prinsjesdag te publiceren.