De uitzending van 8 juni

Het lot van IS-kinderen

In Irak en Syriƫ zitten op dit moment duizenden kinderen van IS-strijders. Ze zitten in kampen die overvol raken. Soms met hun moeder en in sommige gevallen zonder ouders, weeskinderen dus. Wat moet het Westen en wat moet Nederland doen met kinderen van IS-strijders? Wat is het lot van de kinderen van Nederlandse IS-strijders, moeten wij de kinderen gaan terughalen?

Vanavond hoe andere landen omgaan met dit probleem en het verhaal van een grootvader van vier kleinkinderen die zich ernstig zorgen maakt.