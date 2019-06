De uitzending van 7 juni

Interview met topman VN-Vluchtelingenorganisatie

Filippo Grandi is de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van het UNHCR, de VN-Vluchtelingenorganisatie. We spreken met hem over de hoop en verwachtingen die hij heeft van Europa: welke koers verwacht hij van de nieuwe Europese Commissie als het gaat om de opvang van vluchtelingen? Hoe gaat Grandi zelf zijn invloed aanwenden in Europa? En hoe kijkt hij naar het verharde debat over vluchtelingen en de groei van populistische en rechts-nationalistische partijen in Europa?