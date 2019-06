Den Dolder: 'Steeds meer mensen vinden dat het nu afgelopen moet zijn'

Verkes begrijpt dat Den Dolder nu onder een vergrootglas ligt. "Ik kan niets zeggen over de actuele situatie van de patiënt van gisteren. Maar het is over het algemeen aan de inrichting om te beslissen wanneer je gaat opschalen bij een patiënt die niet op tijd terugkeert. Je moet ervan uitgaan dat de behandelaars die situatie goed kunnen inschatten. En dat zij zelfs de zorgen van de familie hebben meegewogen in hun oordeel."

Maar volgens Paul moet de instelling zich veel meer bewust zijn van de angst bij mensen in haar dorp. "Waarom organiseer je het niet zo dat er mensen in het dorp rondlopen om een oogje in het zeil te houden. Dat doe je ook met een kind dat even 'vrij' mag spelen; je houdt een oogje in het zeil. Doe gewoon zoals je dat in het dagelijks leven ook zou doen en ga wat soepeler om met de protocollen."

Ze merkt in haar omgeving dat het gevoel van onveiligheid in Den Dolder diep zit. "Steeds meer mensen vinden dat het nu afgelopen moet zijn."

Het systeem

De forensisch psychiater benadrukt het belang van psychiatrische klinieken. "We kunnen niet zonder. En die klinieken moeten ergens staan. We willen als samenleving bovendien niet dat patiënten eindeloos worden opgesloten, daarom hebben we - ook als samenleving - besloten dat er minder opnameplekken zijn, minder psychiatrische bedden en dat we willen dat mensen zo veel mogelijk thuis, in hun eigen omgeving worden opvangen."

Ook het verlof hoort er dan bij, zegt Verkes. "It's all in the game. Je krijgt eerst begeleid verlof. Daarna wandel je in je eentje de kliniek uit. Zo werkt het systeem."