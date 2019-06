FNV-onderhandelaar 'niet terug naar onderhandelingstafel' na referendum

Ook over de uitkomst van een ander 'knellend punt' is Elzinga tevreden. "Het kan straks in cao's worden geregeld om drie jaar eerder te stoppen met werken bij zware beroepen. Dat hebben we ook voor elkaar gekregen."

Toch geeft de FNV geen positief advies mee aan de leden bij het referendum. Het vakbondsbestuur is vóór het principe-akkoord, maar zal het met een neutraal advies voorleggen, omdat het ledenparlement veel kritiek heeft. Zo zeggen critici dat het in het akkoord ontbreekt aan fundamentele veranderingen van het pensioenstelsel.

"Nee, het pensioenstelsel is inderdaad niet fundamenteel veranderd", erkent Elzinga. "Ik vind het meer een groot onderhoud. Belangrijke kenmerken behouden we: collectief pensioen opbouwen, risico delen tussen jong en oud. Hadden we meer willen veranderen? Je gaat met elkaar een proces in. Je had altijd andere dingen anders gewild, kabinet en werkgevers ook."

Onderste uit de kan

Elzinga verwacht dat de meeste leden positief zijn over het akkoord. "Als ze voor stemmen, moeten ze wel langer doorwerken maar minder lang dan nu in de wet staat. We hebben scherp ingezet en mensen zijn vast teleurgesteld. Maar wij denken dat wij het onderste uit de kan hebben gehaald."

"Als we nu niet tot een akkoord komen, heb ik er geen enkel vertrouwen in dat we er met het kabinet nog uitkomen. Dus dan ben je jaren verder. Hoe dan ook zullen we de stem van de leden respecteren."