De uitzending van 5 juni

Vlaams-nationalisten succesvoller dan ooit

Het Vlaams Belang is terug van weggeweest. Inclusief de N-VA zijn de Vlaams-nationalisten groter dan ooit. Bij de verkiezingen vorige week in België haalde de radicaal-rechtse partij bijna negentien procent van de stemmen. Andere politieke partijen proberen het Vlaams Belang al sinds de jaren '80 op afstand te houden met een cordon sanitaire. Het is een ongeschreven regel dat niemand samenwerkt met het Vlaams Belang. Maar is dat met deze uitslag nog houdbaar? De Vlaamse formateur N-VA-voorzitter Bart De Wever praat in ieder geval wel met het Vlaams Belang.