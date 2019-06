'Martine was lief en hartelijk, maar ze was ook gewoon een valse nicht'

Bij Heel Holland Bakt "liep ze er altijd een beetje vilein doorheen met haar humor", vertelt Van der Veer. "'Ja, jongens, kom op, zo belangrijk is het allemaal nou ook weer niet, die taarten', dat straalde zij uit, dat was leuk, dat was relativerend. En daardoor vonden mensen zoals ik, totaal niet geïnteresseerd in taarten, het toch leuk, vanwege Martine Bijl."

Deze kant van haar zette zich door in haar theaterprogramma's, zegt Van der Veer. "Daarin kon ze zich helemaal laten zien zoals ze eigenlijk was. Ze kon prachtig mooie liederen zingen, maar ook conferences maken waarin ze op niet mis te verstane wijze vertelde hoe ze over de dingen dacht en hoe ze over sommige mannen dacht, en over relaties en mislukte huwelijken."

Limburgs

Bijl had een zeer gevarieerde carrière. Ze was presentatrice, zangeres, schrijver en cabaretière. "Maar ook beeldend kunstenaar", zegt Van der Veer. "Ze kon heel goed tekenen, en schilderen. Ze maakte poppen ook. Ze was ook talig. Ze kon plat-Limburgs en plat-Amsterdams, daar heeft ze veelvuldig gebruik van gemaakt. In een sketch met Johnny Kraaijkamp zette ze het bekakte uit Amsterdam-Zuid tegenover de Jordaan van Kraaijkamp."

Ook op persoonlijk niveau was Van der Veer op Bijl gesteld. "Ze was niet, zoals veel artiesten, van het zoenen en omarmen. Maar toen het even niet zo goed ging met mij, kwam ze met open armen naar mij toe en omhelsde me. Dat vergeet ik nooit."