'Balie-Syriër' Abdelaziz A.: 'AIVD adviseerde mij om het land te verlaten'

Paul Abels, bijzonder hoogleraar inlichtingenstudies in Leiden, en lange tijd werkzaam voor de AIVD, is niet bekend met de specifieke details van de zaak, maar als A. inderdaad geadviseerd is een poosje naar het buitenland te gaan zou hem dat niet verbazen.

"Hij was herkend in De Balie en dat haalde de media. Vanaf dat moment gold hij als 'aangebrand', zoals dat bij informanten heet: hij staat in de schijnwerpers, en daar houden inlichtingendiensten niet van", aldus Abels.

"De AIVD kan bang zijn geweest dat hun contacten met hem zouden uitlekken. Dan is de suggestie om even naar het buitenland te verdwijnen zo gek nog niet. Daarbij houdt de AIVD geen rekening met het feit dat het OM mogelijk ook in hem geïnteresseerd is. Dat zijn echt gescheiden trajecten."