De uitzending van 3 juni

Trump naar Londen

De Amerikaanse president Donald Trump begint vandaag aan zijn driedaagse staatsbezoek aan Groot-Brittanniƫ.

Nog voor hij de Air Force One instapte richting Londen, had de Amerikaanse president Trump dit langverwachte staatsbezoek al op scherp gezet. Hij sprak in verschillende interviews zijn voorkeur uit over wie premier May op moet volgen (Boris Johnson), vindt dat de Britten veel harder moeten zijn in de brexit-onderhandelingen en zou ook gezegd hebben dat Meghan Markle, de vrouw van prins Harry, "nasty" is (gemeen), iets wat hij vervolgens weer ontkende.